Известная российская актриса и бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус разместила пост о своем разочаровании в людях, из-за чего ей начали активно сочувствовать

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Асмус в соцсети.

Так, Асмус на своей странице в соцсети выложила фото с зонтиком, который вывернуло ветром, и сравнила это со своим внутренним состоянием.

"Зонтик сейчас очень хорошо отражает мое состояние. Меня просто выворачивает... Слишком большая концентрация г*вна за эти дни. Как же мало людей среди людей... Каждый раз на какое-то чудо надеюсь. Но жизнь отрезвляет все больнее и больнее..." - написала Асмус.

В комментариях фолловеры бывшей жены Харламова бросились сочувствовать ей и уверять, что все будет хорошо.

"Мы с вами!", "Не унывать! Все еще будет!", "Главное, терпение вам, веры и здоровья!", "Забейте на них!", "Держись, ты сильная!, "Все пройдет, пройдет и это", "Держись, девочка! Ты сильная, справишься", "Все будет хорошо!!! Старайтесь не пускать мысли об этом г*вне... Найдите то, что вас умиротворяет", "Искренне сочувствую... Сил и терпения", "Кристина, соберись! Все временно", - пишут в комментариях.

Напомним, Кристина Асмус показала маму, на которую таит обиду, откровение звезды.

Как сообщала Politeka, зареванная Кристина Асмус в трусах вызвала волну сочувствия: "Это после развода с Харламовым".

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