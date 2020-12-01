Так как в Украине вырос прожиточный минимум, следовательно, стоит ожидать повышения социальных выплат

В том числе, в стране вырос размер пособия для безработных. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сайт Государственного центра занятости.

В частности, с 1 декабря повысился размер максимальной помощи по безработице (более 9 тысяч гривен), минимальные выплаты остались на том же уровне.

Так как с сегодняшнего дня прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 грн, соответственно максимальный размер пособия по безработице - 9080 грн в месяц (на 292 грн больше). Предыдущее повышение было, напомним, в июле этого года, и тогда максимальную выплату безработным подняли до 8788 гривен.

Относительно минимального пособия, оно остается неизменным: на период карантина это 1000 гривен.

Стоит отметить, что размер помощи определяется для каждого безработного индивидуально. Он зависит от заработной платы человека и его страхового стажа. Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру. Средний размер помощи в октябре составил 3700 гривен.

По данным Госслужбы занятости, по состоянию на 30 ноября количество зарегистрированных безработных составляло почти 410 тысяч человек. Из них пособие получали 353 тысячи.

Ранее мы сообщали, Верховная Рада решила внести изменения в трудовое законодательство, касающиеся длительности рабочего дня, отпусков и декретов.

Документ пока еще приняли только в первом чтении, но если его примут в целом, то выходить в декрет смогут как мамы, так и папы.

"По желанию матери или отца ребенка ей (ему) предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству", - говорится в законопроекте.

Также в документе прописан новый отпуск "при рождении ребенка", который будет длиться две недели (сейчас такой перерыв в работе не предусмотрен).

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