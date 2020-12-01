Российский актер и звезда сериала "Сваты" Николай Добрынин приятно удивил поклонников

Семейное фото актера было опубликовано в Instagram-аккаунте "Звезды сватов", который посвящен исключительно героям популярного сериала.

На снимке счастливый Николай Добрынин сидит в компании двух детей и роскошной жены, чьи формы даже не снились коллеге актера Олесе Железняк, сыгравшей в "Сватах" роль его "любимой" Ларисы Буханкиной.

"Николай Добрынин с семьей", - говорится в подписи к новому снимку.

Публикация пришлась по душе фанатам "Сватов", которые завалили актера Николая Добрынина с близкими десятками восторженных комментариев.

"Счастья, здоровья вам. Вы классные", "Люблю", "Играет от души, отличный актер", "Жена - красавица", "Счастье Вашей семье! Талантливый актер, очень люблю смотреть Ваши работы, особенно серьезные роли", "Митяй - супер". "Ваша фамилия соответствует вам, такой же добрый", "Хороший артист! Счастья вашей семье", "Какая красивая семья", - написали они под постом.

Стоит отметить, что актриса Олеся Железняк появилась в "Сватах" в 2010 году и сыграла там роль Ларисы Буханкиной - жены Митяя.

Комедийная артистка органично вписалась в актерский ансамбль, куда вошли Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Людмила Артемьева, Николай Добрынин. Позже Олеся появилась во всех последующих сезонах этого комедийного сериала.

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