Актеры из популярного сериала "Сваты" Олеся Железняк и Татьяна Кравченко сильно страдают из-за работы на карантине

Как сообщает Politeka.net, накануне в Москве ввели новое огрничение, согласно которому на спектакли можно пускать не более 25% зрителей. 11 ноября Олеся Железняк отмечает день рождения, однак такие новости омрачили праздник, рассказала она в интервью "Комсомольской правде".

По словам звезды, в такие моменты артист как никогда осознает, что не может выступать без зрителей. Она поблагодарила поклонников, которые до сих пор посещают театральные постановки, несмотря на картин.

"Если честно, обстановка сейчас… как на войне. Во всяком случает, есть у меня такое ощущение, когда выхожу на сцену", - поделилась своими переживаниями Олеся Железняк. - Надеюсь, мы с Татьяной Кравченко сыграем премьерный спектакль «Под одной крышей».

Актриса, сыгравшая жену Митяя, активно продолжает репетировать и готовиться к новым премьерам. Олеся опасается, что ситуация может ухудшиться, а ей вместе с коллегами станет еще сложнее работать. Как рассказала Железняк, за последние восемь месяцев сьездила всего в две гастроли и не смогла заработать много денег.

"Это и финансово ощутимо. Но ипотеку худо-бедно потихоньку выплачиваю", - заявила она.

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