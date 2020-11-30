Клиенты Новой почты продолжают жаловаться на пропажу посылок

Новая жалоба появилась на портале Otzyvua.

По ее словам, в сортировочном центре Новой почты потеряли ее посылку с оценочной стоимостью в 1000 гривен.

Но компания после долгих разбирательств вернула клиентке только 600 гривен. Женщина недоумевает, почему Новая почта в таком случае заставляет платить больше за доставку, если страховка посылки бесполезна.

"Придумали причину невыплаты - я не могу доказать, что получила от получателя эту 1000 грн, т.к. она передана наличкой.. Зачем мне это доказывать, если я застраховала посылку не на 200, как все, а именно на 1000 ?! Причем стоимость посылки (а это уникальные поделки ручной работы) оказалась еще на 600 дороже (т.е. 1600грн), и был выставлен наложенный платеж 600 грн. Но специалисты юридического отдела решили, что это и есть ее цена, а я просто решила заплатить дороже доставку и изменила страховку на 1000... Бред и скотство...", - добавила женщина в своей жалобе.

Подытоживая, клиента задала Новой почте сразу несколько вопросов и поинтересовалась, почему на сортировочных центрах нет камер и как они могли потерять ее посылку весом в 2 кг.

"Как можно потерять ящик НП 2 кг? Почему нет камер наблюдения? Зачем устанавливается оценочная стоимость и переплачивается сумма доставки, если нет гарантии ее возмещения? Почему сумма компенсации не взимается с лиц, виновных в потере? Почему я должна выплачивать получателю сумму из своего кармана?", - резюмировала она в своей жалобе.

Ответа на отзыв от официального представителя Новой почты пока не было.

Стоит добавить, что это уже далеко не первый случай за последние недели, когда клиенты массово жалуются на пропажу посылок.

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