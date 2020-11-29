Победительница шоу "Холостяк-10" и модель Даша Ульянова показала своего отца
Как передает Politeka.net, трогательный снимок она опубликовала на своей страничке в Facebook.
"Папа", - коротко подписала Даша снимок, на котором позировала в объятиях родного человека.
Облачилась звезда ТВ уже в обычные для себя короткие кожаные шорты и куртку.
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Поклонники Даши умилились семейным кадром и не скупились на лесные комментарии.
"Самое дорогое, что есть у нас это родители", "Самый главный мужчина", "Боже мой, это так мило", "Папа крутой! Даша Ти тоже большая умница!", "Как же я хочу объятий папы... Вы счастливее многих в этом мире","Бомба фотка...просто ... фото с папой непревзойденные !!! - писали под снимком.
Ранее Даша опубликовала соблазнительный снимок, на котором позировала в черном боди с вырезами. Свой образ она дополнила накидкой, а ножку выставила вперед. Даша оставила волосы распущенными, развернувшись боком к объективу камеры.
Напомним, соблазнительная Ульянова из «Холостяка» довела до безумия, изогнувшись на кровати: "Вишенка на торте…"
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