Известная американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, на что способна в свои 62 года
Как сообщает Politeka.net, она похвасталась новым профессиональным снимком на своей странице в соцсети "Инстаграм". Несмотря на возраст, Шэрон Стоун остается востребованной моделью и регулярно участвует в съемках. Недавно она предстала перед камерой в обтягивающем черном боди, поверх которого надела разноцветную блузку. Образ дополнили ярко-желтые туфли.
Шэрон Стоун позировала в богато обставленной комнате, собрав волосы сзади. Она села на подлокотник дивана, широко расставив ноги, и завела руку за голову. В такой позе можно в деталях рассмотреть стройные ноги знаменитости и ее выступающую грудь.
"Мой друг и блестящий стилист @paris_libby прислал мне это сегодня. Я не только поражена, но и благодарна за то, что все еще работаю моделью в 62 года, La Dolce Vita, спасибо всем, кто нанял меня в этом году", - поблагодарила она в описании к фото.
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Пользователи соцсети удивились, как Шэрон Стоун ухитряется так прекрасно выглядеть в столь немолодом возрасте:
"Абсолютная красота"; "Одержим тобой"; "Ты такая горячая"; "Вы не только красивая женщина, но и потрясающая душа!"; "Каменно-холодная лиса"; "Возраст и просто цифра, эти 30-летние девушки не дотягивают до ваших ног, принцесса"; "Великолепна в любом возрасте"; "Все еще горяча в 62, Шэрон"; "По-прежнему королева «сексуальности». 🙌🏼👌🏼❤️ Давай, девочка ..!"; "Основной инстинкт"; "Вы легенда, Шэрон"; "Богиня"; "Ты потрясающая Шэрон! Ты будешь моделировать до 100 !!!".
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