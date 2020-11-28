Відома американська актриса і модель Шерон Стоун показала, на що здатна в свої 62 роки

Як повідомляє Politeka.net, вона похвалилася новим професійним знімком на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Незважаючи на вік, Шерон Стоун залишається затребуваною моделлю і регулярно бере участь в зйомках. Нещодавно вона постала перед камерою в обтягуючому чорному боді, поверх якого одягла різнокольорову блузку. Образ доповнили яскраво-жовті туфлі.

Шерон Стоун позувала в багато обставленій кімнаті, зібравши волосся ззаду. Вона сіла на підлокітник дивана, широко розставивши ноги, і завела руку за голову. У такій позі можна в деталях розглянути стрункі ноги знаменитості і її виступаючу груди.

"Мій друг і блискучий стиліст @paris_libby надіслав мені це сьогодні. Я не тільки вражена, але і вдячна за те, що все ще працюю моделлю в 62 роки, La Dolce Vita, спасибі всім, хто найняв мене в цьому році", - подякувала вона в описі до фото.

Користувачі соцмережі здивувалися, як Шерон Стоун примудряється так чудово виглядати в такому немолодому віці:

"Абсолютна Краса"; "одержимий тобою"; "Ти така гаряча"; " ви не тільки красива жінка, але і приголомшлива душа!"; "Кам'яно-холодна лисиця"; "вік і просто цифра, ці 30-річні дівчата не дотягують до ваших ніг, принцеса"; "чудова в будь-якому віці"; "все ще гаряча в 62, Шерон"; " як і раніше королева «сексуальності». 🙌 🏼 👌 🏼 ❤ ️ Давай, дівчинка ..!"; "Основний інстинкт"; "ви легенда, Шерон"; "Богиня"; " ти приголомшлива Шерон! Ти будеш моделювати до 100 !!!".

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