Мільйони українців можуть отримати допомогу від держави

Українцям анулюють податкові борги, сума яких становит менше 3,06 тис. грн

Як передає Politeka, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Так, за словами глави держави, майже 4 млн українців, які мають податковий борг розміром менше 3,06 тис грн, цей борг анулюють.

"Погашення податкового боргу. Майже 4 млн громадян, що мають податковий борг до 3,06 тисяч грн, цей борг буде анульовано", - зазначив він.

Крім того, за його словами, в Україні введуть "податкові канікули". При посиленні обмежувальних заходів 200 тисяч фізичних осіб-підприємців першої групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з єдиним соціальним внеском.

За словами Зеленського, найближчим часом на розгляд українського парламенту буде подано низку законопроєктів для допомоги бізнесу в період карантину.

Також Зеленський пообіцяв грошову допомогу у розмірі 8 тисяч грн для ФОПів.

"Якщо ви ФОП і змушені закрити свою кав'ярню, або найманий працівник, і кав'ярня, де ви працювали, закривається, ви зможете отримати 8 тисяч гривень", - розповів Зеленський.

Зазначеними законопроєктами передбачається така допомога:

одноразова допомога (8 тис. грн) тим, чия робота або бізнес постраждали від карантину (замовити таку допомогу можна буде через додаток "Дія");

компенсація витрат на оплату ЄСВ;

податкові канікули для ФОПів першої групи;

компенсація витрат на оплату ЄСВ для майже 120 тисяч юридичних осіб.

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