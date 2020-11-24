Українцям анулюють податкові борги, сума яких становит менше 3,06 тис. грн
Як передає Politeka, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Так, за словами глави держави, майже 4 млн українців, які мають податковий борг розміром менше 3,06 тис грн, цей борг анулюють.
"Погашення податкового боргу. Майже 4 млн громадян, що мають податковий борг до 3,06 тисяч грн, цей борг буде анульовано", - зазначив він.
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Крім того, за його словами, в Україні введуть "податкові канікули". При посиленні обмежувальних заходів 200 тисяч фізичних осіб-підприємців першої групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з єдиним соціальним внеском.
За словами Зеленського, найближчим часом на розгляд українського парламенту буде подано низку законопроєктів для допомоги бізнесу в період карантину.
Також Зеленський пообіцяв грошову допомогу у розмірі 8 тисяч грн для ФОПів.
"Якщо ви ФОП і змушені закрити свою кав'ярню, або найманий працівник, і кав'ярня, де ви працювали, закривається, ви зможете отримати 8 тисяч гривень", - розповів Зеленський.
Зазначеними законопроєктами передбачається така допомога:
- одноразова допомога (8 тис. грн) тим, чия робота або бізнес постраждали від карантину (замовити таку допомогу можна буде через додаток "Дія");
- компенсація витрат на оплату ЄСВ;
- податкові канікули для ФОПів першої групи;
- компенсація витрат на оплату ЄСВ для майже 120 тисяч юридичних осіб.
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