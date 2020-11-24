Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала себя в мечтательном образе со шляпкой

Исполнительница поделилась новым постом на странице группы в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Зарицкая позирует на крыше дома, с которой открывается очень живописный вид на город, раскинувшийся внизу. Певица одета в черное пальто, а изюминкой ее образа стала стильная черная шляпка с широкими полями.

Зарицкая подчеркнула свою естественную красоту макияжем с акцентом на глаза. Волосы исполнительница оставила распущенными, позволив им свободно спадать на свои плечи.

Артистка задумчиво смотрит прямо в камеру на фоне городского вида и выглядит очень умиротворенно.

Поклонники Александры тут же принялись комментировать ее пост.

«Очень красивая», «Казкова», «Как говорят у нас в Одессе - отпад», «Да, очень крутая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Зарицкая побывала на популярном шоу "Танці з зірками". Александра пришла на шоу в необычном платье с белым топом и длинными рукавами, а также рельефным корсетом, переходящим в длинный подол. Образ исполнительницы довершила вьющаяся прическа и массивные серьги.

Компанию Зарицкой на фото составил поп-певец Аlekseev. С ним исполнительница недавно записала песню в дуэте.

Напомним, солистка KAZKA приспустила блузку и подразнила пухлыми губками на соблазнительных кадрах: "Вау, какая принцесса".

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA затащила известного красавца за кулисы "Танців з зірками" и очаровала декольте.

Также Politeka писала, что солистка KAZKA выставила роскошное декольте перед известным красавцем на "Танцях з зірками".