Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала себя в мечтательном образе со шляпкой
Исполнительница поделилась новым постом на странице группы в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Зарицкая позирует на крыше дома, с которой открывается очень живописный вид на город, раскинувшийся внизу. Певица одета в черное пальто, а изюминкой ее образа стала стильная черная шляпка с широкими полями.
Зарицкая подчеркнула свою естественную красоту макияжем с акцентом на глаза. Волосы исполнительница оставила распущенными, позволив им свободно спадать на свои плечи.
Артистка задумчиво смотрит прямо в камеру на фоне городского вида и выглядит очень умиротворенно.
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Поклонники Александры тут же принялись комментировать ее пост.
«Очень красивая», «Казкова», «Как говорят у нас в Одессе - отпад», «Да, очень крутая», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Зарицкая побывала на популярном шоу "Танці з зірками". Александра пришла на шоу в необычном платье с белым топом и длинными рукавами, а также рельефным корсетом, переходящим в длинный подол. Образ исполнительницы довершила вьющаяся прическа и массивные серьги.
Компанию Зарицкой на фото составил поп-певец Аlekseev. С ним исполнительница недавно записала песню в дуэте.
Напомним, солистка KAZKA приспустила блузку и подразнила пухлыми губками на соблазнительных кадрах: "Вау, какая принцесса".
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA затащила известного красавца за кулисы "Танців з зірками" и очаровала декольте.
Также Politeka писала, что солистка KAZKA выставила роскошное декольте перед известным красавцем на "Танцях з зірками".