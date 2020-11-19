Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая продемонстрировала поклонникам свой новый гламурный образ

Исполнительница поделилась стильными кадрами на странице группы в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На кадрах Александра решила показать, как выглядит с макияжем настоящей дивы. Она сняла короткое видео, на котором продемонстрировала свое лицо, шею и ключицы крупным планом. Главным акцентом в макияже исполнительницы стали лавандовые блестящие тени, которые она нанесла на глаза. При этом губы Зарицкая решила накрасить спокойным, нюдовым оттенком, который, впрочем, отлично смотрится на ее пухлых губах.

Дополнила образ звезды прическа с завитыми локонами. Артистка приспустила блузку с одного плеча, добавив своему луку нотку небрежности. На кадрах Зарицкая томно смотрит в камеру, приоткрыв рот.

Также исполнительница поделилась совместной фотографией с главным визажистом CHANEL Ukraine Игорем Игнатенко. Возможно, именно он вдохновил ее на создание яркого макияжа.

Поклонники исполнительницы бурно отреагировали на ее посты.

«Воооу», «Тема тату не раскрыта», «Вау, какая принцесса, красивая», «О, это прекрасно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Зарицкая побывала на популярном шоу "Танці з зірками". Александра пришла на шоу в необычном платье с белым топом и длинными рукавами, а также рельефным корсетом, переходящим в длинный подол. Образ исполнительницы довершила вьющаяся прическа и массивные серьги.

Компанию Зарицкой на фото составит поп-певец Аlekseev.

Напомним, солистка KAZKA затащила известного красавца за кулисы "Танців з зірками" и очаровала декольте: "Какие крутые".

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA выставила роскошное декольте перед известным красавцем на "Танцях з зірками".

Также Politeka писала, что размалеванная солистка KAZKA свела с ума пухлыми губами и экстравагантной внешностью.