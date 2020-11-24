Известная российская телеведущая Ксения Собчак заглянула в новый магазин московского дизайнера Андрея Артемова и дала ему довольно откровенный совет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Собчак в соцсети.

Так, она посоветовала дизайнеру встречать клиентов с более радостным лицом.

"Дорогой @andreyartyomov! У тебя классный новый магазин! Но можно фидбек покупателя? Ты должен научится делать лицо, как-будто ты рад своим клиентам, даже таким, как я... С таким лицом, Андрей, только гробы или гадания на картах Таро продавать, а ты все-таки светский лев, рекордсмен азиатских продаж, так что держи себя в руках и улыбайся пожалуйста. Представь себе, что я - это приятный клиент, и улыбнись", - написала она.

Впрочем, не все согласились с тем, что Артемов чем-то недоволен - фолловеры предполагают, что это могло быть стеснение, когда рядом с ним стоит Собчак.

"Да наслаждение на лице у паренька :) Ксения Анатольевна, он смущается возле вас", "Согласна! Меня, например, улыбка делает другим человеком! Все окружающие даже говорят, что на фото без улыбки, как ваш друг - только на картах гадать", "Правильно, Ксюша... Приучай уважать клиента...", "Ксения, вы умеете и поддержать, и опустить одновременно. Как у вас так получается?))", "Ксю, восхищена Вами! Как всегда стильная и остроумная", - пишут в комментариях.

Напомним, что Ксения Собчак показала свои тыквы и оконфузилась перед публикой: "доярки намного краше".

Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.