Эксперты объяснили, почему в Украине происходят колебания курса и что будет дальше, а также дали советы украинцам

Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурс, передает "Украина 24".

"Если посмотреть несколько недель назад - курс доллара был 28,5 грн, а сейчас - 28,3. Нельзя говорить, что гривня падает. У нас сейчас ситуативно является усиление евро против доллара. Они колеблются в коридоре 1,1-1, 2 В последние лет 5-10. Просто сейчас является усиление евро. Это на самом деле ни о чем не говорит особом".

Банкир уверен, что украинцам стоит хранить сбережения в разных валютах - и в долларах, и в евро.

Также эксперт предупредил, что заложенный в бюджете на 2021 год средний курс 29,1 грн за доллар будет только в том случае, если Украина продолжит сотрудничество с МВФ. Если же сотрудничества не будет, то, по прогнозу эксперта, стране грозит значительная девальвация.

Отметим, ранее экономист Григорий Кукуруза объяснил, что получить транш МВФ до конца года невозможно чисто из-за технических процедур. В лучшем случае он может прийти в первом квартале 2021 года.

Тем временем на вторник, 24 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,37 грн;

1 евро – 33,76 грн;

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара поднялся еще на копейку после роста на 10 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 17 по 24 ноября – гривна ослабла по отношению к американской валюте уже на 26 копеек.

Как прогнозируют аналитики, в ближайшую неделю доллар станет еще дороже.

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