14-летняя дочь Ольги Фреймут идет по стопам звездной мамы

Публикация появилась в личном микроблоге телеведущей в Instagram.

Так, бывшая ведущая программы "Ревизор" поделилась в Instagram Stories кадрами с нового эфира "Танців з зірками", на котором она присутствовала со своей дочерью Златой.

На кадре видно, как Ольга Фреймут стоит со своей подросшей дочерью Златой в обнимку.

Для эфира "Танців з зірками" Злата Митчелл подобрала "змеиный" наряд, состоящий из брюк и пиджака, а волосы собрала в большой хвостик, благодаря чему 14-летняя дочь Фреймут смогла покорить свой недетской красотой других гостей шоу.

"Моя Злата рядом", - трогательно подписала Ольга Фреймут снимок в Instagram Stories.

Ранее мы рассказывали, что Ольга Фреймут поразила откровениями после вылета с "Танців з зірками".

Телеведущая внезапно заговорила о женственности, опубликовав снимок, на котором она сидела в красивом нежном платье розового цвета. Платье немножечко поднялось, обнажив коленки теледивы.

«В эту эпоху изоляции и одиночества мы остались наедине с собой. И насколько велик соблазн завернуться в трикотаж, наесться запрещенного (все равно никто не видит), перестать ухаживать за собой», - отметила Ольга, добавив, что именно сейчас проходит тест на женственность.

По словам телеведущей, сейчас женщины выступают судьями каждая для себя.

Напомним, что Ольга Фреймут перестала выходить в людные места и живет в страхе

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут впервые призналась, как растеряла друзей и кто остался рядом

Также Politeka писала, что Фреймут разомлела в объятьях любимого мужчины прямо на улице, "Танці з зірками" больше не нужны