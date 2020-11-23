14-летняя дочь Ольги Фреймут идет по стопам звездной мамы
Публикация появилась в личном микроблоге телеведущей в Instagram.
Так, бывшая ведущая программы "Ревизор" поделилась в Instagram Stories кадрами с нового эфира "Танців з зірками", на котором она присутствовала со своей дочерью Златой.
На кадре видно, как Ольга Фреймут стоит со своей подросшей дочерью Златой в обнимку.
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Для эфира "Танців з зірками" Злата Митчелл подобрала "змеиный" наряд, состоящий из брюк и пиджака, а волосы собрала в большой хвостик, благодаря чему 14-летняя дочь Фреймут смогла покорить свой недетской красотой других гостей шоу.
"Моя Злата рядом", - трогательно подписала Ольга Фреймут снимок в Instagram Stories.
Ранее мы рассказывали, что Ольга Фреймут поразила откровениями после вылета с "Танців з зірками".
Телеведущая внезапно заговорила о женственности, опубликовав снимок, на котором она сидела в красивом нежном платье розового цвета. Платье немножечко поднялось, обнажив коленки теледивы.
«В эту эпоху изоляции и одиночества мы остались наедине с собой. И насколько велик соблазн завернуться в трикотаж, наесться запрещенного (все равно никто не видит), перестать ухаживать за собой», - отметила Ольга, добавив, что именно сейчас проходит тест на женственность.
По словам телеведущей, сейчас женщины выступают судьями каждая для себя.
Напомним, что Ольга Фреймут перестала выходить в людные места и живет в страхе
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