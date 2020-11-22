Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала смелый образ в леопардовом бикини маленького размера

Эби после длительного перерыва и отсутствия активности в социальной сети Инстаграм начала снова делиться яркими фото из своих лучших фотосессий. Тем временем на фан-аккаунтах появляются кадры из более ранних фотосессий Рэтчфорд, а также ее личных селфи, которые она публиковала в Стори.

На одном из пикантных кадров девушка позировала в крошечном белье с леопардовым принтом и удивила размерами лифчика, который оказался маловат для шестого размера бюста. Так, девушка выглядела очень привлекательно в белье не по размеру, а также сеточке черного цвета с креплением на талии.

Эби оставила длинные локоны распущенными, а также дополнила свой образ в тон бикини золотыми массивными кольцами-браслетами.

Вот что пишут в сети под фото:

«Большие и пышные детка. 😉💙 Вы совершенно не от мира сего!; Это то, на что я смотрел 😍; Такая милая детка; 🔥🔥Большой и полный вид🔥🔥 Абсолютно идеальный 😍; Красиво 😍; Ты выглядишь чудесно красиво; Красивый супер образ 💯 супер 💯🔥🔥нарушаешь, не по размеру🤗; Эти восхитительные формы...; Пресиоса, ты богиня😍😍; Это нижнее белье ❤; Эбигейл: они определенно нарушают правила по размеру; Красивые чулки».

Мы также писали, так как Рэтчфорд акцентирует внимание на своей работе, а не личной жизни, она показывает только кадры с образами в кружевах, подвязках или в простом белье. Модель также нередко делится домашними селфи, на которых будоражит фантазии поклонников уже личными фото из спальни.

Как видно на одном из таких кадров, Эби есть чем впечатлить. К примеру её комбинезон из натуральной ткани лавандового оттенка порадовал фанатов своей открытостью в зоне декольте, ведь специальные вставки на бюсте были сделаны из прозрачных кружев. Не став скрывать свою грудь, модель получила сотни комплиментов.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"