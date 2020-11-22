Украинский певец Виктор Павлик трогательно поздравил своих родных с праздником

Как сообщает Politeka.net, 22 ноября украинцы отмечают День сына. В этот день исполнитель обратился к сыновьям Александру и покойному Павлу на своей странице в "Фейсбук":

"Дорогие мои сыночки и наверняка, что внуки тоже)), Сегодня день сына, я искренне искренне вас поздравляю и очень сильно вас люблю!".

К посту Виктор Павлик прикрепил архивное фото, на котором запечатлен вместе с сыновьями. Отмечается, что аналогичным снимком артист поздравил Александра и Павла в ноябре прошлого года.

Пользователи соцсети в комментариях присоединились к поздравлениям и посочувствовали Виктору, который недавно потерял сына:

"С Днем Сына! Здоровья и удачи во всем! Вечная память Павлу ..., он теперь светлый добрый Ангел"; "Поздравляю, брат! Божьего благословения !!! Пашенька видит, люблю безгранично!"; "Поздравляю и сочувствую, что не все дети вместе с семьей"; "Счастья вам и здоровья, и Пашенька все видит и с вами рядом он, просто вы его не видите, а он всегда рядом с вами, был и будет"; "Пусть Паше светла память будет - Он навеки в сердцах. Саше и внукам здоровья и успехов. Виктор - трогательное фото"; "Приветствую Вы очаровательны и сочувствую, что не все вместе но душа Вашего сыночка равно рядом у Вас".

Павел Павлик ушел из жизни в начале августа после двухлетней борьбы с раком.

Напомним, что безутешный Виктор Павлик не сдержался и показал, как скорбит по сыну: «Кажется, что вчера…».

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