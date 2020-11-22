Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как проходит ее подготовка к концертам

Всемирно известная артистка уже много лет является иконой стиля для миллионов поклонников. Загорелая певица обладает не только уникальным голосом, но еще и большим упорством, благодаря которому каждый день занимается в спортзале и приводит себя в форму. 51-летняя знаменитость тренируется даже во время праздников и несмотря на желание отдохнуть, всегда следует режиму.

Как видно на небольшом ролике, представленном на фан-аккаунте, знаменитости есть что показать и чем удивить. Она выглядит намного моложе своих лет, а также способна покорить пикантным видом, ведь глубокое декольте удачно подчеркнутое одними блестками на платье из бус.

И хотя блестящий парик скрывает роскошные локоны Лопес, она может похвастаться пикантным образом и взбудоражить удивительно стройным телом.

Ранее мы писали, что Лопес не скрывает: она много трудится, поэтому устраивает фотосессии в самых разных образах, демонстрируя красоту с неожиданных ракурсов.

В этот раз на фан-аккаунте появились фото из последней фотосессии звезды. Смуглая и стройная Лопес взбудоражила видом в платье из нежной ткани с необычным цветастым и очень ярким принтом. Дополнили ее образ синие замшевые туфли на высоком каблуке, аккуратная прическа с эффектом морских волн и макияж с акцентом на выразительный взгляд.

Вот как реагируют поклонники на представленные кадры певицы:

«Может свести с ума ❤️; Preciosa 🔥; люблю эту роскошную женщину; мне почему-то стыдно, нужно быть монстром, чтобы так трудиться в зале, она волшебница; Мне кажется, это очень прекрасно; поза для стильных, спасибо; Вау, может свести с ума😍 Потрясающе великолепно ❤; Моя прекрасная могущественная богиня Дженнифер, я люблю тебя всем сердцем и душой 🔥».

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"

Также мы писали, что Дженнифер Лопес "задала жару" в крошечном бикини на пляже: "Это вообще возможно в 51?"

Еще Рoliteka сообщала, что соблазнительная Дженнифер Лопес ошеломила красотой в прозрачной сеточке: "Никогда не стареет"