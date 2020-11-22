Украинский певец Виталий Козловский показал веселые посиделки с Алиной Гросу

Артист разместил в микроблоге "Инстаграм" видео, в котором засветилась и его знаменитая коллега, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца). На записи Виталий Козловский запечатлен в белой футболке с принтом и толстовке, а Гросу облачилась в темные одежды с маской и шляпой. Звезды исполнили кавер на песню Татьяны Анциферовой "Ищу тебя", в котором пожаловались на пандемию:

"Всегда быть в маске не могут люди.

Нельзя в любви при ОРВИ уехать в Париж.

Скажи, зачем он пришел оттуда,

Он к нам зачем-то пришел оттуда.

Ибо уханец съел летучую мышь."

В описании Виталий Козловский рассказал занятные и даже компрометирующие подробности о звездной вечеринке:

"Не хочу показаться несерьезным, но в серьезное время несерьезно в выходной вечер быть серьезным! Хочу оставить это видео здесь, как память о таком вечере в такое странное время нашей жизни и как мы сбегали от полицейских... (люди вечера сея поймут🙈😂)".

В комментариях многие украинцы оценили текст, написанный артистами на злобу дня:

"Без юмора в наше время очень тяжко) Но как же все уже устали от этой обстановки😔 Поэтому очень хочется верить, что когда-то таки нас услышат и поймут, что "всегда быть в маске не могут люди"...🙏"; "Красивая зубная работа🤘. На редкость среди звёзд)))".

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