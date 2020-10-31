Бывшая возлюбленная украинского певца Виталия Козловского, блогерша Рамина Эсхакзай, удивила поклонников видом в белье

Звезда предстала в смелой фотосессии, заворожив фигурой в черном кружеве, пишет Politeka.net. Красотка позировала сидя в кресле в белоснежнем плаще, который расстегнула.

Из-под верхней одежды красотки выглядывал бюст в кружевном боди. Прозрачная ткань выглядел очень соблазнительно, обтянув красивую фигуру.

Из раскрытого плаща показались стройные ножки в белоснежных ботфортах.

Рамина смотрела в камеру, приподняв подбородок.

"Идеальный наряд для сегодняшней погоды 😹", - написала звезда.

За пять часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Где вы покупали перчатки такие шикарные ?😍😍😍", "Космос🔥", "Шикарная 🔥🔥🔥🔥🔥", "Уааауу, Рамина ты 🔥😍😍", "Ты словно целая Вселенная🔥🤘💐💘", "Афродита", "Безумная", "😍😍😍 Очень красивая!", "Красиво 😍", "Шикарная девушка🔥. Очень крутой образ😍", "Бомбическая съемка! 🔥 Мечтаю когда-то сделать Вам макияж!!! 🙏❤️", "Нереальная❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Рамина Эсхакзай позировала в купальнике в горошек, сидя на краю бассейна. Звезда улыбалась и задрала одну ногу, позируя на фоне отеля и леса. Фото получилось довольно легким и осенним. Как можно понять, звезда отдыхает на элитной базе в Полтаве.

Ранее сообщалось, что Рамина Эсхакзай позировала в невероятно красивом леопардовом купальнике, который подчеркнул ее аппетитные формы. На фото можно прекрасно рассмотреть соблазнительные бедра девушки, ее аппетитную грудь. Красотка закрыла глаза, наслаждаясь моментом.

Напомним, что Рамина Эсхакзай устроилась на полу, вывалив пышный бюст в тесном топе: идеальный ракурс.

А еще Politeka сообщала, что беда случилась у экс-невесты Козловского, срочно нужна помощь: "Потеряла малыша...".

Также Politeka писала, что Рамина Эсхакзай потеряла свою малышку, фото: "Сердце разрывается".