Российский шоумен Тарзан, муж певицы Наташи Королевой, вернулся из заграничного отпуска и удивил необычным видом

Как пишет Politeka.net, Сергей Глушко (настоящее имя) разместил на своей странице в "Инстаграм" свежее фото из дома. Артист сделал селфи на фоне заснеженного двора.

После скандала с изменами Наташе Королевой, Тарзан отправился отдохнуть в Африку, откуда регулярно выкладывал фотографии с местными жителями. На родине шоумена встретил снег, и он поспешил показать его своим поклонникам.

На снимке Сергей Глушко запечатлен на балконе в синей толстовке и футболке. 50-летний муж Наташи Королевой отпустил на лице щетину, в которой проглядываются седые волоски. Несмотря на прохладную погоду, звезда улыбается и выглядит довольно беззаботным.

"Дом, милый дом", - подписал он свое селфи.

Пользователи соцсети высказались о внешнем виде Тарзана, не упустив возможности напомнить о семейном скандале:

"Да красивый, красивый"; "А папуасы где?"; "Лайк за позитив!"; "Правильно, в гостях хорошо, а дома лучше, тем более скоро Новый год"; "Класс 👍 тоже хочу снег"; "Как-то стремно... раньше нравилось смотреть, после скандала - не могу, тем более, имидж не меняется... Наталью поддерживаю, понимаю, что все нехорошо. Вот".

Напомним, Тарзан после побега от Наташи Королевой появился на пляже в наряде «Адама»: «Брат Волочковой».

Как сообщала Politeka, "воскресшая" любовница Тарзана сделала новое заявление, поразив видом после болезни: "Нужен анализ на...".

Также Politeka писала, что 47-летняя Королева обнажила зону декольте по максимуму, ответив на измену Тарзана.