В декабре украинских пенсионеров ждет надбавка к выплатам

Об этом рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир, пишет УНН. По его словам, в декабре 2020 года минимальная пенсия вырастет с 1712 до 1769 гривен. Эта надбавка связана с повышением прожиточного минимума в Украине.

Кроме этого, вырастут те пенсии, которые привязаны к прожиточному минимуму. Повышение получат украинцы, у которых нет необходимого трудового стажа. Таким образом, надбавку к выплатам получат люди, которых она не коснулась в сентябре.

Шамбир объяснил, что доплаты получат все, чьи надбавки зависят от прожиточного минимума. Например, если участник боевых действий получает надбавку в размере 25% от минимума, его пенсия в декабре вырастет.

При этом вырастет и максимально допустимая пенсия, которая сегодня составляет 10 прожиточных минимумов.

Ранее мы писали, что украинцы могут лишиться пенсии, если не пройдут проверки, инициированной Кабмином. Новые правила предусматривают проверку людей, получающих выплаты. Например, если пенсия на банковской карте не тратится более года, автоматически запускается проверки личности. Пенсионный фонд в таких случаях должен установить место проживания пенсионера и идентифицировать его личность.

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