Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко откровенно рассказала о поступках бывшего

Как пишет Politeka.net, Елена дала короткое интервью Кате Осадчей в программе «Светская жизнь», где рассказала о том, сколько денег дает Остапчук на содержание детей.

По словам Войченко, мужчина оплачивает детский сад и школу. Кроме этого, он присылает 10 тысяч гривен в месяц на двоих детей. Елена призналась, что после интервью Остапчука с Осадчей он одноразово повысил помощь, опубликовав скрин у себя в соцсетях.

Женщина признается, что она просила Остапчука познакомить детей с новой женой до свадьбы, но он не стал этого делать. Сейчас же телеведущий заявил, что и вовсе планирует забрать детей у Елены. Женщина уверяет, что Остапчук ее шантажирует и часто ей угрожает, из-за чего она просит не звонить ей, а решать все вопросы письменно.

Войченко также рассказала, что во время брака Остапчук обращался к психотерапевту, который поставил ему диагноз – депрессия.

«Он действительно довольно нестабилен. У него депрессия, которая началась еще где-то в детстве и Владимир ее пытается всячески скрыть и компенсировать всем чем угодно», - объяснила Елена.

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