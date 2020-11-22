Молодая жена Никиты Преснякова Алена Краснова показала ночные забавы с мужем

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию сторис, показав, чем занимается по вечерам. На первых видео девушка позировала в красивом вечернем платье. Она стояла на балконе, где ее фотографировали в различных позах. Как известно, Алена подрабатывает моделью. Она часто снимается в рекламе различных брендов.

Позже красотка присоединилась к мужу. Она поделилась кадром, на котором молодой Пресняков сидел на мотоцикле. Как известно, Пресняков любит опасные хобби, и это одно из них.

Как известно, Пресняков женился на Алене в 2017 году. На их свадьбу съехалась вся большая семья Никиты, включая звездных друзей семьи.

Ранее мы писали, что Краснова похвасталась необычным образом. Девушка поделилась очередными кадрами со съемки. Она сидела на стульчике в джинсах и миниатюрном топе, который состоял из небольшого отрезка ткани. Модель держала в руках листки бумаги, вероятно, изучая текст. Жена Преснякова засветила плоский животик и другие достоинства фигуры.

Кстати, Алене всего 23 года. Замуж за Преснякова она вышла в весьма юном возрасте.

Напомним, что Алена Преснякова соблазнила упругостями, виднеющимися через тонкую ткань: «Все больше люблю…».

Как сообщала Politeka, возмужавший сын Орбакайте показал кадр из ванной, фанаты не сдержались: "Никита красавец".

Также Politeka писала, что Никита Пресняков срочно обратился за помощью с поиском новой семьи: "Приезжайте знакомиться...", фото.