Американская модель Эбигейл Рэтчфорд примерила пикантный комбинезон с тонкими кружевами

Эффектная модель каждый день показывает роскошные образы, которые примеряет во время рекламных съемок или для отдыха с друзьями в ресторанах. Девушке нравится классический стиль в одежде, однако в своем профиле в Инстаграм Эби показывает исключительно фото в белье или пижамах.

Так как Рэтчфорд акцентирует внимание на своей работе, а не личной жизни, она показывает только кадры с образами в кружевах, подвязках или в простом белье. Модель также нередко делится домашними селфи, на которых будоражит фантазии поклонников уже личными фото из спальни.

Как видно на одном из таких кадров, Эби есть чем впечатлить. К примеру её комбинезон из натуральной ткани лавандового оттенка порадовал фанатов своей открытостью в зоне декольте, ведь специальные вставки на бюсте были сделаны из прозрачных кружев. Не став скрывать свою грудь, модель получила сотни комплиментов:

«Блин, детка, ооочень горячо; вы издеваетесь !?! 😍; Вы выглядите ооочень красиво !!; Королева 😍🔥; Вау, оба такие потрясающие !! Раздавите это детка! ❤️; Красиво 😍 будто весна наступила😍😍; 💖 Любовь 💖; выглядишь так красиво😍; Ты такая милая!! 😍; Вау красиво и шикарно; Оооооочень мило, детка !!! ❤; шикарная кукла🖤😍🔥; Самая горячая девушка в мире 🌹🌷💕».

Мы также писали, что девушка демонстрирует при этом свое тело во всей красе, однако старается сохранить грань приличий. Даже в кружевном белье или белье из одних полосок ткани она не демонстрирует бюст или ягодицы в излишне откровенном виде.

На одном из фото Эби можно отчетливо увидеть, как она прикрывает лишнее, оставляя место для воображения, и при этом впечатляет образами в разнообразном белье. Кружева, ленточки, стяжки или подвязки – все это Рэтчфорд примеряет с легкостью и без смущения. В черном белье с прозрачной тканью и черными лямками модель выглядела очень смело и пикантно.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"