51-летняя Дженнифер Лопес в дерзком мини-платье похвасталась идеальной фигурой

Как сообщает Politeka.net, Дженнифер Лопес славится не только своим творчеством: певица регулярно представляет новые треки и активно снимается в кино.

Еще сильнее фанатов волнует ее неувядающая внешность. В свои 51 знаменитость выглядит невероятно молодой, стройной, энергичной и не стесняется публиковать в своем Instagram максимально откровенные фото в смелых образах.

51-летняя знаменитость предстала в дерзком розовом мини-платье с ассиметричным декольте, которое дополнила туфлями на шпильке. Идеальная укладка и яркий макияж - последний штрих к идеальному образу.

Второй наряд, который она выбрала для сегодняшнего поста, составили боди в яркие узоры. Знойная женщина Лопес стоит на сцене, демонстрируя полуобнаженное тело. Под нарядом просматривается нижнее белье. Выглядит звезда соблазнительно и стильно, буквально жарче огня.

Кроме того, она показала платье для выхода на сцену. Для этого она выбрала, как обычно, очень яркий и даже пикантный наряд. Так, на сцене Лопес блистала в красном платье с глубоким вырезом. Ножки певицы обтянуты колготками, подчеркивая длину и стройность ног своей обладательницы.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить комментарии под фото, ведь они были опубликованы в Instagram-Stories знаменитости.

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом.

Также мы писали, что Дженнифер Лопес "задала жару" в крошечном бикини на пляже.

Еще Рoliteka сообщала, что соблазнительная Дженнифер Лопес ошеломила красотой в прозрачной сеточке.