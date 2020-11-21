Известная российская актриса Кристина Асмус поделилась архивным фото со своим близким человеком

Как пишет Politeka.net, звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм. В нем Асмус вспомнила своего друга и наставника, актера Бориса Клюева, который ушел из жизни 1 сентября этого года.

«Нашла жёсткий диск с нашими фото. 2013 год. Любимый мастер, друг, наставник...Любимый Борис Владимирович, как нам вас не хватает...», - эмоционально написала Асмус.

На опубликованном ею фото они с Клюевым позируют рядом, при этом актер приобнимает свою коллегу за плечо. Асмус выглядит заметно моложе, чем сейчас и позирует с ярким макияжем и более темным цветом волос. В руках актриса держит букет цветов.

Отметим, что 2013 также стал годом, когда Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова, с которым она окончательно развелась не так давно.

Поклонники не смогли пройти мимо такого поста.

«Светлая память замечательному артисту! Всем живым - доброго здоровья!», «Вы раньше лучше выглядели», «Светлая память... Вы здесь очень милая, тёплая, уютная», «Безумно не хватает его безмерного обаяния. Он радость дарил что со сцены, что с экрана», «Какая Вы тут милая, нежная», «Прикольные у Вас тут щёчки», «Ого! Никогда бы не догадалась, что это вы! Совсем не похожа!», «Актёр от бога земля пухом», «А вам полнота к лицу», «Щекастенькая такая) Хорошая фотография», - пишут люди.

Напомним, друг Харламова раскрыл настоящую причину развода с Асмус: «Он помешан на...».

Как сообщала Politeka, стриптиз Кристины Асмус стал достоянием общественности, кадры уже в сети: "Я тоже так мужа соблазняю".

Также Politeka писала, что Кристина Асмус без штанов засветила "клубничку": "Теперь понятно, чем вы с Гариком сошлись".