Над Гариком Харламовым, который официально развелся с Кристиной Асмус, насмехаются даже коллеги

Об этом рассказал шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club.

Так, юморист в эфире нового выпуска решил поговорить о зависимости современных людей от гаджетов.

В качестве примера Павел Воля заговорил о Гарике Харламове, который, по его словам, не расстается со смартфоном, и оторвать его от экрана гаджета практически невозможно.

Он также отметил, что Гарик не заметит, даже если жена пойдет сниматься в скандальном фильме "Текст".

«Он (Харламов - ред.) помешан на телефоне. Он все время сидит в телефоне и ни на что не обращает внимания. К нему подходишь, говоришь: «Гарик, я заболел», «Гарик, я буду сниматься в «Тексте», «Гарик, мы разводимся», а он только и отвечает: «Да-да, хорошо», — подшутил Воля над своим другом и коллегой.

Стоит отметить, что это была вторая шутка в новом выпуске Comedy Club, посвященная Гарику Харламову и его разводу с Кристиной Асмус. В начале выпуска Павел Воля подшутил, что если бы Гарик уделял больше внимания личной жизни, он бы не развелся со звездой сериала "Интерны". На этот выпад Харламов отреагировал неприличным жестом.

Стоит отметить, что в одном из интервью Кристина упоминала, что Харламов сильно увлечен играми. Она также проговорилась, что он может играть до утра.

Как известно, Асмус и Харламов официально развелись осенью, хотя сообщили о своем разрыве в начале лета.

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