Британская модель Деми Роуз восхитила фанатов, показав безупречные изгибы во время плаванья

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Вспоминаю самое магическое время. Мальдивы», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Роуз запечатлена во время подводного заплыва в мини-бикини, демонстрируя безупречную фигуру во всей красе. При этом на лице у Роуз можно заметить специальную маску для плаванья.

«Ты действительно безупречно выглядишь», «невероятная красотка», «ах, до чего же ты круто плаваешь, Деми», «ты и есть самая магическая красотка под водой», «ты просто фантастическая», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала смелый образ в одних белых перчатка.

Модель является довольно востребованной манекенщицей для многих брендов белья. Поэтому в социальной сети Инстаграм девушка довольно часто показывает смелые кадры с фотосессий, на которым позирует практически без одежды. Нередко Деми показывает себя и вовсе без белья, чтобы обратить на себя больше внимания фанатов.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике