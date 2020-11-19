Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала смелый образ в одних белых перчатках

Модель является довольно востребованной манекенщицей для многих брендов белья. Поэтому в социальной сети Инстаграм девушка довольно часто показывает смелые кадры с фотосессий, на которым позирует практически без одежды. Нередко Деми показывает себя и вовсе без белья, чтобы обратить на себя больше внимания фанатов.

Так как Роуз гордится своей фигурой и отказывается худеть, она считает, что выглядит превосходно. Даже на публике и во время светских мероприятий она появляется в одежде, которую с трудом можно назвать приличной: сеточка, глубокие декольте и разрезы едва не до талии совсем не скрывают ее тело.

На одном из фото Деми вообще показала себя в одних белых перчатках. Благодаря правильно подобранной позе Роуз скрыла лишнее, но не смогла полностью прикрыть грудь, что стало причиной бурных обсуждений в сети.

«Двигай руками; такая красивая 💗; Мне скучно, но это красит мой вечер; Совершенно удивительная девушка💝; Богиня 😘😘; Ты красивый цветок ..... ты распустился .... и как !!!!; Так мило 💓🌹; Вау !! Довольно; Вау ты такая красивая; Спасибо ... 🔥 Ты всегда мотивируешь меня ... быть собой ... Люблю тебя💟».

Мы также писали, что раньше Деми считала, что выглядит толсто и некрасиво, она старалась спрятать фигуру.

Роуз попала в больницу, пытаясь фанатично сбросить лишнее и заработав расстройство пищевого поведения. Лишь спустя несколько лет она решилась изменить свою жизнь и поняла, что ее бюст не должен был быть скрытым. Уже после лечения девушка прекратила сидеть на диетах.

Теперь она всегда демонстрирует всю себя в откровенных нарядах, заявляя о том, что принимает себя такой, какой она есть и ей комфортно в своем теле. На фото видно, что модель выглядит соблазнительно даже в черном топе после тренировок.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике