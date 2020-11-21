Американская фитнес-модель Ана Чери впечатлила размеров объемов, до неприличия оттянув купальник

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Проверка тела. Если вы хотите – можете увидеть больше. Но только не здесь», - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что на кадрах Ана Черип позирует в тесном купальнике, до неприличия оттянув низ. При этом топ максимально подчеркивал внушительные объемы знаменитости, на что обратили внимание ее поклонники.

«Вау, вот это ты безупречно выглядишь», «божественный загар, Чери! Сводишь меня с ума», «я просто с ума схожу от этого ролика», «пересматриваю это уже раз пятый. Волшебные изгибы», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что фитнес-модель Ана Чери примерила пудровое белье с тонкими кружевам.

Ана Чери является профессиональным фитнес-тренером, поэтому сотрудничает с многими фирмами, продающими фитнес-атрибутику и рекламирует энергетические напитки для спортсменов, в том числе и специальное питание для них.

Также Ана открыла свой магазин спортивной одежды, а чтобы поддерживать популярность в социальной сети.

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