Американская фитнес-модель Ана Чери впечатлила размеров объемов, до неприличия оттянув купальник
Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Проверка тела. Если вы хотите – можете увидеть больше. Но только не здесь», - говорится в тексте сообщения.
Уточним, что на кадрах Ана Черип позирует в тесном купальнике, до неприличия оттянув низ. При этом топ максимально подчеркивал внушительные объемы знаменитости, на что обратили внимание ее поклонники.
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«Вау, вот это ты безупречно выглядишь», «божественный загар, Чери! Сводишь меня с ума», «я просто с ума схожу от этого ролика», «пересматриваю это уже раз пятый. Волшебные изгибы», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что фитнес-модель Ана Чери примерила пудровое белье с тонкими кружевам.
Ана Чери является профессиональным фитнес-тренером, поэтому сотрудничает с многими фирмами, продающими фитнес-атрибутику и рекламирует энергетические напитки для спортсменов, в том числе и специальное питание для них.
Также Ана открыла свой магазин спортивной одежды, а чтобы поддерживать популярность в социальной сети.
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