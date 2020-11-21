Американская фитнес-модель Ана Чери примерила пудровое белье с тонкими кркжевами

Ана Чери является профессиональным фитнес-тренером, поэтому сотрудничает с многими фирмами, продающими фитнес-атрибутику и рекламирует энергетические напитки для спортсменов, в том числе и специальное питание для них.

Также Ана открыла свой магазин спортивной одежды, а чтобы поддерживать популярность в социальной сети Инстаграм, девушка решила периодически устраивать фотосессии в одном белье.

Поклонники относятся к фото звезды очень положительно, поэтому всегда нахваливают ее образы и засыпают посты комплиментами, даже если кадры Чери были представлены на фан-аккаунтах. Спортсменка на одном из фото, как видно, продемонстрировала всю красоту своего тела, подчеркнула достоинства пудровым бельем с кружевами и засветила при этом подтянутую фигуру в целом.

Вот что пишут в сети:

«Мне нравится стильный вид😍🔥; ого, тут сплошные кружева и восхищение😘😘😎❤️; Моя девушка 😍❤️; Ты горячая, просто нереально горячая девушка; просто можно еще таких фото и больше вида? ; Чудесный образ в этот раз и нежно и круто; Время использовать эту горячую трубку; Красивая улыбка, красивые глаза и потрясающее тело, чего еще можно пожелать жизни? 😍👍; Мой любимый вид купальников ... Я люблю смотреть ...; Ты особенная леди ♥ ️».

Ранее мы писали, что Ана часто показывает себя в смелых бикини и необычных костюмах, однако одними из самых популярных фото остаются снимки, устроенные в фотостудиях для рекламы белья.

Чери не стесняется из-за внимания камер, поэтому чувствует себя уверенно, даже когда позирует фактически без одежды. Черная ткань и кружева с лентами, как видно, с трудом скрывает ее пышные формы, тогда как Ана лишь улыбается, глядя в объектив.

Аккуратно собранные волосы, легкий макияж и обстановка в комнате удачно завершили кадр. При этом поклонники были очень довольно, ведь спортсменка показала всю фигуру и не скрыла от них ничего.

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