Погода в Украине ударит холодами

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в дневные часы ожидается 0 +5 градусов, на востоке до -2 градусов, в ночные часы от 3 тепла до 3 мороза, в восточной части до -6 градусов.

В воскресенье на Западе и Севере может быть сильный ветер.

Дороги из-за тумана и сырости будут скользкими, особенно ночью, утром и вечером.

Осадки ближайшей ночью пройдут местами на севере, в центре, потом 21 ноября днем ​​влажная масса пойдет на восток и северо-восток - дождь или мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

То есть, днем ​​в субботу осадки ожидаются только в восточных и северо-восточных областях (Сумщина, Полтавщина).

В ночь на воскресенье ситуация усложнится на Востоке Украины, в Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях предполагается небольшой и умеренный снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица, поэтому риск ДТП.

Днем осадки и явления там ослабеют и прекратятся.

На остальной территории Украины в течение суток 22 ноября - без существенных осадков.

Погода в Киеве 21-22 ноября будет преимущественно без осадков. В воскресенье усилится ветер, будет некомфортно и холоднее по ощущениям. Ночная столичная температура ближайших выходных от 1 тепла до 1 мороза, в дневные часы предполагается +2, +3 градуса.

Как сообщалось ранее, грядущая зима покажет все, на что способна, от лютых морозов до аномального тепла. Однако, относительно морозов, пугаться не стоит, такие периоды не будут затяжными. Об этом предупредил глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Ранее синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в Украине в декабре будет нестабильной. В начале месяца обещают плюсовую температуру, однако уже с середины декабря ударят морозы.

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