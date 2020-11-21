Голливудскую актрису Анджелину Джоли засняли в компании полицейского

Как передает Politeka.net, соответственный снимок появился на страничке Facebook-сообщества "Jack Nicholson - Fanpage".

Так как у актрисы нет собственного аккаунта в Инстаграм, ее поклонники охотятся за фото на фан-страницах.

На опубликованном кадре одна из красивейших Голливудских актрис попалась на горячем в компании полицейского. Мужчина в форме чисто случайно увидел актрису в машине и хотел сделать селфи. Актриса, игриво строя глазки полицейскому, согласилась.

Пользователи сети восхитились не только внешности Джоли, но и правоохранителя.

"Она такая фотогеничная", "Посмотрите на ее лицо, когда коп делает селфи", "Красавчик офицер", - писали в комментариях под постом.





Ранее в сети появилось фото, на котором Анджелина позировала в тонком платье на бретельках. Мокрый наряд обтягивал фигуру звезды, делая акцент на самых сочных местах.

Напомним, что страстная Анджелина Джоли переборщила с разрезом на платье, заворожив дикой красотой: мечта миллионов.

Как сообщала Politeka, полностью раздетая Анджелина Джоли понежилась в постели, показав самый сок: вот это формы!

Также Politeka писала, что распутная Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрывать пикантные места: «Глаз не оторвать».







