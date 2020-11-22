Знаменитости до своей популярности выглядели совершенно не так, как мы привыкли
Давайте посмотрим на редкие фото звезд, когда они были совсем молоды, сообщает Politeka.net.
Американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян в школьные годы была не такой эффектной, как сейчас, но все же невероятно симпатичной.
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Молодой Арнольд Шварценеггер, который стал знаменитым бодибилдером, а затем прославился как актер.
Известная певица и актриса Дженнифер Лопес в юности занималась бейсболом. На фото красотка с короткой стрижкой, и ее едва узнать.
А разве в этом маленьком баскетболисте легко узнать будущего сердцееда, актера Брэда Питта:
А вот как в 1993 году выглядел красавчик, артист Леонардо Ди Каприо и известная модель Кейт Мосс.
Напомним, Ким Кардашьян устроила домашнюю фотосессию со своими дочками. Звезда прилегла на руку и посмотрела в камеру, золотая цепочка спустилась вниз по декольте. Длина топа позволила рассмотреть тонкую талию и упругий живот знаменитости. Макияж отлично подчеркнул разрез глаз звезды, а длинная стрелка даже немного удлинила его.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес позировала, полуобернувшись к камере, и элегантно прикрыла бюст своим плечом. Мокрые волосы прилипли к шее и выдали, что она только что нырнула.
В прозрачной воде можно разглядеть стройную фигуру и упругие бедра американской знаменитости. Вдбавок, звезда томно посмотрела в камеру, очаровывая взглядом и прекрасным лицом.
Фото собрало много приятных сообщений в сторону нестареющей красотки.
Напомним, что озорная Дженнифер Лопес в неприличном топе заткнула за пояс молодых девиц: «Дикая штучка»
Как Politeka писала, страстная Дженнифер Лопес лишила дара речи видом в прозрачном костюме: ткань вот-вот лопнет.
Также Politeka сообщала, что заведенная Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье, засветив сладкие места: «Конфетка».