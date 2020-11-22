Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, блеснула совершенными формами в полупрозрачном боди

Соблазнительница любит эпатировать публику в жарких образах, пишет Politeka.net. Звезда никогда не стеснялась своего тела, благодаря чему и получила любовь миллионной аудитории.

Красотка несколько часов назад порадовала своих поклонников фото в полупрозрачном боди с декольте. Красотка прилегла и с высоты сняла свои соблазнительные размеры.

Модель засветила большие формы в глубоком вырезе, но при этом закрасила самое сокровенное.

Груди смотрелись великолепно и притягивали взгляд.

Золотой чокер блестел на шее и стал отличным дополнением к образу.

"1 или 2? !!! Комментарий ниже, малыши 🥰", - написала знаменитость.

За 13 часов пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали много приятного в сторону знаменитости.

"Потрясающее зрелище", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд решила побаловать поклонников жарким фото в одном бикини. Звезда позировала в белоснежном крохотном купальнике, который подпрыгнул на груди.

Модель встала вполоборота, чтобы похвастаться своими упругими ягодицами в крохотных плавках на завязках. Ягодицы оголились, а модель сжала их снизу деревянной битой.

Напомним, Эби Рэтчфорд показала бюст во всей красе, повернувшись к объективу и выпятив тот вперед в модном синем белье с тонкими лямками-лентами.

Отметим, в ее профиле довольно много самых разных кадров, но самыми популярными остаются непрофессиональные фото, а горячие селфи.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"