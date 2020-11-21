"255 гривен нужно будет заплатить, если..."

Закон о новых штрафах для украинцев вступил в силу

Так, документ вчера был обнародован в "Голосе Украины" и по законодательству он вступает в силу на следующий день после публикации.

С сегодняшнего дня украинцев будут штрафовать за отстутсвие маски/респиратора в общественных местах (зданиях, сооружениях, общественном транспорте).

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен). Более того, в законе сказано, что маска/респиратор должны полностью закрывать рот и нос, иначе штрафа не избежать. Штрафовать украинцев будут прямо на улице без решения суда.

255 гривен нужно будет заплатить, если нарушение - повторное.

"Правоохранители будут выполнять закон в том плане, как это написано. Там написано, что маска должна закрывать дыхательные пути, то есть и рот, и нос, не ношение маски на ушах, на подбородке и так далее", - предупредил замглавы Антон Геращенко в эфире телеканала Украина 24.

Он также заявил, что лучше украинцам не спорить с полицейскими относительно выписывания штрафов за отсутствие маски.

"Штрафы, которые выносятся, вы сможете оплатить через банк или любой айбокс", - добавил Геращенко.

Напомним, что размер штрафа за отсутствие маски/респиратора составляет от 170 до 255 гривен, то есть от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По информации МОЗ, по состоянию на утро 21 ноября в Украине за сутки зарегистрировано 14580 новых случаев заражения китайским вирусом.

Жертвами коварного вируса за сутки стали 215 человек, 7989 - выздоровели. Таким образом, в Украине официально зарегистрировано 612 665 случаев заражения.

Напомним, Ужесточение карантина: какие новые ограничения уготовили украинцам и что будет под запретом

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