Украинцам напомнили, какие новые ограничения будут действовать до 00:00 понедельника, 23 ноября

Об этом пишет портал 24.

Как известно, в Украине вновь заработал карантин выходного дня, который длится с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Для безопасности граждан в субботу и воскресенье будут работать только:

продуктовые магазины

аптеки (вместе с ветеринарными)

АЗС

общественный транспорт

финансовые учреждения

операторы почтовой связи

медицинские и ветклиники

автомастерские

съемочные площадки (определенное кол-во людей).

Но украинцы не должны забывать и про новые ограничения, которые будут действовать на выходных:

заведения не могут принимать посетителей и должны работать только на вынос/доставку

ТРЦ должны быть закрыты

закрываются магазины, которые продают непродовольственные товары

запрещена деятельность учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.

Напомним, что с 21 ноября вступают в силу новые штрафы для украинцев.

Штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. При этом законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривен), и их будут выписывать на месте без решения суда.

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