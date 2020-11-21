Украинцам напомнили, какие новые ограничения будут действовать до 00:00 понедельника, 23 ноября
Об этом пишет портал 24.
Как известно, в Украине вновь заработал карантин выходного дня, который длится с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Для безопасности граждан в субботу и воскресенье будут работать только:
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- продуктовые магазины
- аптеки (вместе с ветеринарными)
- АЗС
- общественный транспорт
- финансовые учреждения
- операторы почтовой связи
- медицинские и ветклиники
- автомастерские
- съемочные площадки (определенное кол-во людей).
Но украинцы не должны забывать и про новые ограничения, которые будут действовать на выходных:
- заведения не могут принимать посетителей и должны работать только на вынос/доставку
- ТРЦ должны быть закрыты
- закрываются магазины, которые продают непродовольственные товары
- запрещена деятельность учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.
Напомним, что с 21 ноября вступают в силу новые штрафы для украинцев.
Штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. При этом законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.
Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривен), и их будут выписывать на месте без решения суда.
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