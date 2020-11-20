Списки стран "красной" и "зеленой" зон снова обновили для украинцев

Как передает Politeka.net, обновленную информацию пресс-служба Минздрава опубликовала на официальном сайте. По состоянию на 20 ноября 2020 года, в из популярных курортов относительно безопасная санитарно-эпидемическая ситуация в Турции, Египте и Албании. Туристам стоит учитывать, что некоторые страны ввели жесткие ограничения для борьбы с пандемией, к примеру турки соблюдают коммендантский час.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в "красной" зоне находятся 44 страны (на одну меньше, чем на прошлой неделе), среди них: Болгария, Бельгия, Австрия, Армения, Великобритания, Грузия, Италия, Испания, Нидерланды, Литва, Польша, Рымыния, Португалия, Словакия, Словения, Сербия, Франция, Швеция, США.

Вернувшись в Украину после посещения одной из стран "красной" зоны, гражданам необходимо пройти самоизоляцию, используя приложение "Дій вдома" или предоставить отрицательный ПЦР-тест на китайский вирус. От иностранцов при въезде в Украину требуют страховой полис, пройти обсервацию или же показать тест, пройденный не позднее, чем за 48 часов до прибытия на границу.

Украина пока находится в "зеленой" зоне вместе со 149-ю другими странами. Безопасными для посещения признали Австралию, Беларусь, Бразилию, Грецию, Данию, Израиль, Ирландию, Канаду, Кипр, Китай, Мальдивы, Мексику, Молдову, Таиланд, Саудовскую Аравию, Японию и другие. Ситуация значительно улучшилась на Мальте, где на прошлой неделе количество заболевших перевалило за 100 тысяч человек - теперь не нужно проходить самоизоляцию после путешествия в эту страну.

Ранее Минздрав ввел в Украине карантин выходного дня, во время которого действуют строгие ограничения с вечера пятницы до пяти часов утра понедельника. В этот период запрещается работа торгово-развлекательных центров и других учреждений, кроме аптек, банков и продуктовых магазинов.

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