Кому придется заплатить больше

Украинцам рассказали, сколько придется платить алиментов в следующем году

Об этом пишет 24 канал.

Как известно, в бюджете на следующий год предусмотрено повышение прожиточного минимума, к которому привязаны алименты. Поэтому уже скоро размеры особых выплат вырастут.

Гарантированный размер алиментов будет составлять 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.

На детей до 6 лет с 1 декабря родителям придется платить 961 гривню в месяц, на старших детей – 1198 гривен.

Если доход достаточный, то суд может обязать одного из родителей уплачивать как минимум рекомендованную сумму алиментов, равную одному прожиточному минимуму.

Рекомендованная сумма с 1 декабря для детей до 6 лет - 1921 гривна, для более старших детей - 2395 гривен.

Если ребенок после достижения совершеннолетия продолжает обучение, то отец или мать, которые не проживают с ребенком, должны и дальше выплачивать алименты до тех пор, пока длится обучение, но не дольше, чем до 23 лет.

С 1 декабря гарантированный размер алиментов на совершеннолетних детей, которые продолжают обучение, составит 1095 гривен в месяц.

И согласно законодательству, максимальный размер алиментов, которые могут выплачивать родители, не могут превышать 10 прожиточных минимумов для ребенка.

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