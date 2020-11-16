Російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з Ані Лорак, підкорив стильним образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красень опублікував яскравий осінній знімок. На фото Лазарєв позував на тлі осінніх пейзажів. На ньому були штани, толстовка і пальто. Образ завершували сонцезахисні окуляри. Варто відзначити, що виглядав Лазарєв досить брутально, але одночасно і романтично.

"Цього року що навесні, що влітку, а особливо зараз-восени, хочеться зняти з себе окуляри і щоб все, що ми «отримали» від 2020-го - виявилося лише сном", - підписав фото Лазарєв, зазначивши, що відчуває на собі багато різних заборон.

За годину пост артиста зібрав понад 30 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Ой, Сергій В'ячеславович. Вам все до лиця і ви бережіть себе», «Сергій, не пропадайте так надовго, будь ласка. Ви нам дуже потрібні», «як завжди, елегантний, красивий, бездоганний, стильний», «який стильний», "шикарний", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Сергій Лазарєв зворушив виглядом зі своїм маленьким сином. Як відомо, артист виховує двох дітей, яких йому народила сурогатна мати. Батько і син були зображені в кімнаті, заставленій яскраво-червоними подарунковими коробками.

Нагадаємо, що Сергій Лазарєв звів з розуму посмішкою в харизматичному образі: "Красунчик-ковбой".

Як повідомляла Politeka, Сергій Лазарєв оголив несподіване місце заради зухвалого образу: "не соромно тобі?".

Також Politeka писала, що Сергій Лазарєв повністю роздягнувся заради відомого красеня, фото облетіло Мережу: "а як же Лорак?".