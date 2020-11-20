Российскую звезду Ольгу Бузову предупредили о том, какой Давид Манукян на самом деле

Откровенное заявление сделал его бывший друг Муххамат Битуев, корого знают под псевдонимом "Муха", в эфире Youtube-шоу "Пушка".

По его словам, Дава якобы попросту использует популярность Ольги Бузовой для достижения собственных целей.

"Муха" признался, что сперва Давид Манукян выгодно использовал его.

«Я первый, по чьей голове он прошел. Спустя время он перестал общаться и с Литвиным. Оказалось, Дава украл его проект. У меня есть сообщение Миши, в котором он говорит: «Этот чувак не должен быть в нашем братстве. Человек — предатель, ходит по головам и пытается высосать что-то из каждого», - откровенно заявил Битуев в эфире шоу.

Блогер не сомневается, что Ольга Бузова в опасности, ведь Давид Манукян якобы скоро покажет, на какие подлые поступки он способен.

Саму же певицу уже неоднократно предупреждали, что из себя представляет Дава. "Розовые очки" ранее носила и подруга блогера Карина Кросс, которую он также "кинул".

«Он очень крутой бизнесмен. Если бы он жил в 90-х, то убил бы много людей. Как человек он хитрый, корыстный, г*вно... Очень много людей это подтвердят. Я первый кто об этом открыто говорит, потому что устал смотреть на то, как люди страдают и молчат», — добавил Битуев в эфире шоу.

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