Дочери знаменитых артисток умеют поражать сеть не хуже, чем сами звезды

Многие родители скрывают жизнь своих детей, чтобы они не испытывали сложности в общении с прессой или не комплексовали перед камерами. Есть также и родители, которые поощряют занятие детей, желающих прославиться с раннего возраста. Представляем вашему вниманию топ-фото красавиц дочерей звезд, которые способны превзойти своих популярных мам.

Недавно стало известно, что Вера Брежнева выпустила смелый и откровенный клип, в съемках которого приняла участие и ее дочь Соня Киперман. Для создания видео к песне Sestra Вера Брежнева привлекла режиссера Таню Муиньо. Причем танцевать вместе со звездой решила и ее старшая дочь, которая нередко посещает с ней вечеринки и проводит время, как подружка. Близкие отношения между Соней и мамой нередко становятся причиной бурных обсуждений в сети.

Отметим, что Соня Киперман уже несколько лет живет отдельно от мамы и ее семьи. Девушка поступила в престижный колледж в США и улетела за океан. Также Соня в подростковом возрасте начала заниматься в модельной школе и добилась некоторых успехов.

А вот приемная дочь Потапа от первого брака с Ириной Горовой – Наташа имеет довольно взрослые взгляды на жизнь и активно занимается собой, а также своим здоровьем:

«Вся ваша жизнь может измениться за год. Вам всего лишь нужно достаточно полюбить себя, чтобы понять, что вы заслуживаете большего, быть достаточно храбрыми, чтобы требовать больше и иметь дисциплину, чтобы работать усерднее

Нет каких-то сверхрезультатов, но я горжусь. Нет каких-то суперсекретов, просто важно соблюдать правила которые ты себе поставил.Я просто так сильно хотела измениться, что перепробовав все у меня получилось Хочется , чтобы такой режим был со мной всегда

А ещё хочется достичь таких результатов не только в спорте, самое время для новых целей , ведь жизнь - это развитие и ежедневное обучение», - рассказывает в Инстаграм девушка.

Алина Белькевич, дочь Анны Седоковой, также не любит излишнего внимания к себе, но может похвастаться стильными кадрами из фотосессий, в которых изредка участвует одна или со своей мамой.

«Когда я только переехала в Москву, я безумно переживала , что не найду себе новых друзей. Я общительный человек , но я очень стесняюсь при новых людях. Я никогда не могу раскрыться перед ними и не знаю , как правильно с ними общаться. Так вот, когда я начала ходить в новую школу и общаться с новыми людьми , я замечала как они общаются между собой.

Я усваивала привычки человека с кем я только познакомилась и повторяла за компанией в которую меня позвали. Несмотря на то, что мне часто не нравились их поступки, я не обращала Прошло 3 года. Половину людей за которыми я повторяла до сих пор не изменились. Они так же обсуждают всех вокруг и пытаются понять кто лучше. А я уже с ними не общаюсь. Я делаю то, что хочу и наслаждаюсь какой минутой жизни.

Что я пытаюсь донести этим рассказом?

Я просто хочу вам сказать, что общение с людьми не должно быть основано на их интересах. Поверьте , если они к вам относятся с безразличием в повседневной жизни , ничего не поменяется , если ты сходишь с ними в клуб или выпьешь с ними. Если они не видят какой ты крутой и интересный , это не значит , что нужна растраиваться. Если тот мальчик или девочка не замечают вас в компании , но потом отвечают на все ваши историю, то зачем они вам нужны?» - рассуждает Алина, говоря о своей жизни.

Юная Дева Кассель стала популярна сразу же, появившись на публике. И это не удивительно, ведь ангельское лицо, пухлые чувственные губы, длинные пышные волосы и стройная фигура – все это делает ее образ очень привлекательным.

В июне 2019 года состоялся первый публичный выход Девы Кассель и она сразу произвела фурор в сети, ведь стильные фото покорили публику. Дело в том, что Деве удалось унаследовать красоту своей матери Моники Белуччи. В 15-летнем возрасте она настолько похожа на Монику в ее юные годы, что их трудно отличить. В Инстаграм фанаты массово показывают коллажи с мамой и дочерью, сравнивая их. Модное сообщество делает ставки, что Дева превзойдет свою мать.

Старшая дочь Оли Поляковой несколько дней назад поразила откровенным фото в бикини. Так, в социальной сети Инстаграм на своей странице 15-летняя Маша удивила личными фотографиями в желтом купальнике. Больше всего обсуждений вызвал кадр, на котором она засветила ягодицы с неоднозначной позы сзади.

Поклонники были удивлены выходкой девушки и даже написали, что Маша собирается превзойти эпатажную маму Олю:

«Вся в маму😂; это так вульгарно; Каменской подражает?? 😮; Оце дівка жару дасть 😀😀; Я думаю ее мама и фоткала 😂😂😂; От мамы далеко не ,, упало,,; Куда мама смотрит??; На Каменських надивилася😨😌; Не очень; Мама навчила, яблонька от яблони😂; Этим уже ни кого не удивишь ....; Не очень эстетично((; Это реально перебор; Однозначно рановато; Не доросла ещё. Не прилично как то; Это вообще полный треш 😱;(0.»

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