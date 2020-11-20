Российский исполнитель и комик Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, выпустил новый клип

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал отрывок из клипа, который станет саундтреком к фильму, в котором играет комик. На видео Ревва предстал сразу в двух образах: Артура Пирожкова и «бабушки легкого поведения». При этом, оба персонажа зажигали по полной под новый трек. Пирожков танцевал с соблазнительными горничными в мини-платьях.

«Друзья!!! Рад представить вашему вниманию новый музыкальный короткометражный фильм #туДЫМсюДЫМ, который станет саундтреком к фильму», - подписал Ревва видео.

За час анонс посмотрели почти 300 тысяч раз. В комментариях ему оставили массу положительных отзывов. Не обошлось и без критики.

«Шик и блеск», «Ребята, вы лучшие!», «Шедевр! Впрочем как всегда», «Трек пушка», «Не знаю как у всех, но у нас новому хиту Артура Пирожкова радуется мой пятилетний ребёнок», «Ваши дочери слушают ваше творчество? Что ни песня один разврат, для кого они?», «Песня с первого прослушивания сразу оседает в голове на репите))) вот под что я буду танцевать на новый год», «Чет уже приелся мотивчик», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жена Артура Пирожкова бросила дочь и предалась утехам в мини-бикини: "Мама тоже человек".

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