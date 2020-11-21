Американская модель Эбигейл Рэтчфорд устроила фотосессию в "невидимом" белье из полосочек

Модель старается показывать красочные снимки из рекламных фотосессий как можно чаще, чтобы обращать внимание поклонников к себе. Девушка демонстрирует при этом свое тело во всей красе, однако старается сохранить грань приличий. Даже в кружевном белье или белье из одних полосок ткани она не демонстрирует бюст или ягодицы в излишне откровенном виде.

На одном из фото Эби можно отчетливо увидеть, как она прикрывает лишнее, оставляя место для воображения, и при этом впечатляет образами в разнообразном белье. Кружева, ленточки, стяжки или подвязки – все это Рэтчфорд примеряет с легкостью и без смущения. В черном белье с прозрачной тканью и черными лямками модель выглядела очень смело и пикантно.

Вот как реагируют в сети:

«Вы хорошо стоите🔥; Вау, такая бомба поздравляю, детка; Блин, ты такая красивая! Чувственная богиня😍👀😁; Самый ранний образ 😘; Эбигейл, я знаю, что один из твоих любимых цветов - черный, ты действительно выглядишь невероятно красиво, соблазнительно и эффектно в черной одежде. Этот цвет подчеркивает ваши красивые волосы, и особенно ваши красивые зеленые глаза становятся еще более яркими и соблазнительными; эти чувственные губы действительно обещают любовь и страсть☀️😍; Ты такая красивая Эбигейл; Такая красивая 😍».

Мы также писали, что Эби нравится, когда на ее образы обращают внимание, поэтому в основном профиле в социальной сети она показывает только самые необычные и смелые образы.

Так, девушка показала смелый образ в белых кружевах, которые примеряла в рамках очередной рекламы для популярного бренда нижнего белья для женщин. Тонкая белая ткань едва прикрыла достоинства, впрочем некоторые части тела Эби скрывать не стала вообще. В зеркале модель смело показала ягодицы, отражение которых удачно оказалось в кадре.

Привычно распущенные длинные локоны, небольшие украшения и яркий макияж идеально завершили пикантный образ Рэтчфорд, по поводу которого фанаты написали самые разные комплименты.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"