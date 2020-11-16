Надя Дорофеева в откровенном наряде продемонстрировала идеальное тело в воздухе

Известная украинская певица готовится к выпуску первой сольной работы после распада дуэта «Время и стекло». В преддверии своего дебюта в качестве сольной исполнительницы Надя поделилась новым видео-тизером в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Дорофеева явно не хочет заранее показывать поклонникам слишком многое, поэтому на кадрах можно увидеть лишь как она качается на месте, стоя на грузовом крюке, подвешенном к длинной толстой цепи. Певица соблазнительно выгибается, демонстрируя свою идеальную фигуру.

Особое внимание приковывает к себе оригинальный наряд звезды. На ней кремовый боди, высокие коричневые сапоги, а также обтягивающие штаны, которые при этом оставляют ее ягодицы открытыми. Дополняют дерзкий образ многочисленные ремешки, которые опоясывают тело певицы.

Стоит отметить, что перед запуском сольной карьеры Надя решила сменить имидж, поэтому на новых кадрах она появляется уже блондинкой.

Под постом Дорофеевой успели отметиться многие знаменитости, которые завалили ее комплиментами и смайликами с изображением огня. Среди них оказались муж певицы Дантес, а также Потап, Настя Каменских, Женя Кот и Вера Брежнева, которая написала: «У меня уже горит».

Поклонники Нади тоже отреагировали на ее видео.

«будет что то нереальное», «Надя Сайрус», «Новое перерождение! Такой кайф», «Представьте песня называется «Дорофеева горит». Придётся нам вызывать пожарную», «Ох Надя», - пишут люди.

Напомним, загадочная Дорофеева распахнула куртку и засмущала пламенным образом: "Надька сжигает Позитива".

Как сообщала Politeka, жгучая Дорофеева без стыда показалась в нижнем белье, Веру Брежневу аж прорвало.

Также Politeka писала, что Надя Дорофеева после распада «Время и Стекло» сменила имидж и пустилась во все тяжкие.