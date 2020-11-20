Трагическая история сестер Елизаветы II — один из самых тщательно скрываемых секретов британской королевской семьи

Об этом пишут Факты.

Журналисты выяснили, что кузины Елизаветы II Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон были помещены в психиатрическую больницу и эту информацию всячески старались утаить от британского общества.

"Умственно отсталых двоюродных сестер Елизаветы II вычеркнули из истории Виндзоров и оставили умирать после долгих лет изоляции в психиатрической больнице на юге Лондона...", - так начинается статья британских журналистов.

Нерисса родилась 17 февраля 1919 года, Кэтрин — 4 июля 1926 года, и девушки страдали психическими расстройствами в ту эпоху, когда даже малейшая инвалидность считалась табу.

В приют для умственно отсталых людей кузины Елизаветы II попали в 1941 году, и с тех времен об их существовании нигде не упоминалось. И одна из главных тайн дворца - организовала ли королевская семья внезапное исчезновение Кэтрин и Нериссы.

И как утверждают британские СМИ, Елизавета II и ее мать, Елизавета Боуз-Лайон, регулярно отправляли кому-то деньги по случаю Рождества и в дни рождения двух сестер. Первые упоминания о кузинах появились после смерти Нериссы в 1986 году в возрасте 66 лет. Кэтрин ушла из жизни в 2014 году в возрасте 85 лет при полном соблюдении тайны.

Более того, на похороны Нериссы не приехал никто из родственников. На ее могиле сперва разместили пластиковую табличку с серийным номером, и спустя какое-то время там установили привычное надгробие. Кэтрин до самой смерти же никто не навещал даже в приюте.

По информации журналистов, Кэтрин и Нерисса были милыми сестрами. И несмотря на то, что они не могли связно говорить, персонал приюта всегда понимал, что девушки пытались сказать.

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