Меган Маркл своим поступком разозлила Букингемский дворец

Об этом пишет издание Bazaar.

Выяснилось, что бывшая герцогиня, сбежавшая с принцем Гарри в США, в очередной раз наплевала на королевские правила.

Так, Меган Маркл проголосовала на выборах президента Соединенных Штатов.

Как утверждают журналисты, бывшая герцогиня не смогла остаться в стороне от политики, и проголосовала досрочно через почту. Таким образом, Меган Маркл лишь усугубила ситуацию, когда в сентябре призывала американцев отдать свой конституционный долг, прийдя на выборы президента.

Уже тогда Меган Маркл жестко нарушила королевские правила, агитируя перед выборами. Источники также утверждают, что такое поведение не понравилось королеве Елизавете II, и она уже якобы думает, как наказать внука Гарри и его супругу.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принца Гарри поставили на счетчик после бегства из дворца.

Так, бывших герцогов призвали выплатить все деньги, которые они потратили на ремонт особняка и свою пышную свадьбу в Британии, будучи работающими членами королевской семьи.

Если бывшие герцоги могут ежемесячно тратить среднегодовую зарплату на свой роскошный особняк в США, то это говорит о том, что у них достаточно денег, чтобы заплатить за то, что профинансировали британские налогоплательщики.

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