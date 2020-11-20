Важные новости, которые вы могли пропустить

Доллар ударит по гривне с новой силой, в Нацбанке раскрыли детали: чего ждать от курса валют

Курс валют в Украине 20 ноября сменит «пластинку», доллар и евро сделают гривне очень больно.

Стодолларовый «вечноезеленый» подскочит на 12,72 позиции. Он начал дорожать еще в первой половине прошлого дня, набрав до полудня 9,03 гривны. Но этого ему показалось недостаточно.

Евро, на удивление, также покажет силу, подскочив на межбанковских торгах на 7,45 позиции.

Курс валют 20 ноября будет таким:

100 долларов – 2825,72 грн;

100 евро – 3343,53 грн.

Выплаты украинцам пересчитают с 1 декабря, кому ждать больше денег: "до 9897 гривен вырастет..."

В Украине вырастут привязанные к прожиточному минимуму выплаты – зарплаты, пенсии и государственные пособия.

Сообщается, что рост прожиточного минимума для одного человека вырастет на сумму 71 гривна - от 2118 гривен до 2189 гривен, за ним вырастет и все остальное.

Произойдет повышение именно окладов, а зарплата бюджетников состоит не только из оклада, но и других составляющих таких, как надбавка за стаж, интенсивность труда, премия и прочее.

В первый день зимы 11 тарифная ставка вырастет до 4472 гривен с 4383 гривен. 15 тарифная ставка вырастет до 5857 гривен с 5740 гривен. 24 тарифная ставка вырастет до 9897 гривен с 9701 гривен.

Кабинет министров Украины рассматривает вопрос введения полного локдауна на несколько недель

Карантин выходного дня – только подготовка.

Об этом в Facebook заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Марцинкив сообщил, что карантин выходного дня - подготовка для более жестких мер, локдауна на несколько недель, который может быть введен либо 10-15, либо 20-25 декабря.

"Позиция правительства, увы, неизменна – карантин выходного дня будет. Кроме того, высказывалось мнение, и премьер-министр, то что я думал что так будет - это плавная подготовка к полному локдауну. Озвучивались цифры, что этот локдаун в таком, скажем, пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом – 20-25 декабря, будет не на несколько недель локдаун. Это обсуждается, попросили наши предложения", - говорится в сообщении.

Вакцинация от китайского вируса: сколько украинцев и когда получат прививки

В Минздраве готовятся к подписанию соглашения с глобальным механизмом COVAX по поставке вакцины от китайского вируса.

До конца года Украина подпишет два соглашения с механизмом, сообщило Министерство здравоохранения Украины в четверг, 19 ноября.

Вакцинировать в первую очередь будут группу риска, как по признаку по здоровью, которая имеет сопутствующие заболевания, также группа риска по возрасту - это люди, которые старше 65 лет. А также работников сферы здравоохранения.

Украина рассчитывает получить вакцину уже в первом квартале 2021 года в количестве 20% от населения, для 8 млн человек.

По словам министра Максима Степанова Украина ведет переговоры о вакцинах с целым рядом иностранных компаний.

В свою очередь главный санврач Виктор Ляшко отметил, что 20% дозы вакцины страна должна получить бесплатно. Далее вакцину собираются покупать, чтобы закупить ее для покрытия меньшей мере 20 миллионов населения Украины.

Напомним, украинцам готовят жизнь "по пропускам", Шмыгаль озвучил правила: "Всем, кто был...".

Как сообщала Politeka, карантин ужесточат по-максимуму, попасть в кафе и ТРЦ будет невозможно: "Без сканирования...".

Также Politeka писала, что штрафы на карантине по-новому, Шмыгаль анонсировал пять решений: "В ближайшее время...".