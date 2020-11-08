Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась безупречной внешностью

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, на котором снимала свое лицо вблизи. Девушка традиционно сделала себе яркий экстравагантный макияж, накрасив глаза не только тенями, но также украсив их разноцветными камнями.

Особое внимание на видео привлекли пухлые губы красотки. Она соблазнительно позировала на камеру, сводя с ума своих поклонников. Особого шарму образу добавила косичка.

Стоит отметить, что недавно Зарицкая удалила все фотографии со своего Инстаграм, добавив туда описание нового проекта. Группе показалось мало просто выступать с концертами, поэтому они решили создать целую вселенную для детей под названием KAZKA SVIT, в которую войдет книга, музыка и сериал.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая устроила фотосессию в Чернобыле. Красотка позировала на фоне чертового колеса. Съемки артистка устроила не ради забавы, а ради нового трека, который позволит напомнить украинцам о самой большой техногенной катастрофе в истории Европы.

Как известно, Александра Зарицкая стала невероятно популярной, когда в составе группы KAZKA попала в Х-фактор. Впрочем, девушка и ранее участвовала в талант-шоу, демонстрируя свой невероятный талант.

Напомним, что пышнотелая Александра Зарицкая в красном костюме заставила украинцев затаить дыхание: "Супер!".

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая приспустила платье и показала магию, фото в новом имидже: "Просто вау".

Также Politeka писала, что Александра Зарицкая в ярком костюме заставила украинцев затаить дыхание от восторга: «Непревзойденная».