Анджелина Джоли удивила пугающим образом для своего нового фильма
45-летняя голливудская звезда в очередной раз шокировала поклонников неожиданным перевоплощением. На этот раз она сыграла в фильме «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес», исполнив роль злой королевы. Кадры из картины появились на одной из фанатских страниц в Инстаграм.
На фото можно увидеть, что Джоли в фильме совсем не похожа на себя в жизни. Так, на ее голове красуется безумная прическа со «взбитыми» вверх волосами, лицо актрисы выбелено, а на губах красуется небрежно накрашенная красная помада. Еще одной «изюминкой образа» стало полное отсутствие бровей на лице певицы.
Также нельзя не отметить и наряд Джоли. Так, для фильма ей пришлось облачиться в пышное белое платье с кружевным воротом, которое «украшено» кровавым сердцем на животе.
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Добавим, что на снимках Джоли выглядит изрядно постаревшей. Впрочем, такой эффект может давать грим, который явно щедро нанесли на лицо актрисы.
Ранее мы писали, что на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм появилось фото, на котором Джоли предстала полностью обнаженной. Роскошная женщина скинула все лишнее и разлеглась на кровати. Она прикрыла «пятую точку» простынями, а остальное выставила напоказ.
Джоли лежала на животе, в результате чего ее спина оказалась на виду. На фото можно рассмотреть многочисленные татуировки актрисы. Видно, что фотография была сделана давно, так как сейчас у актрисы татуировок намного больше.
Напомним, полностью раздетая Анджелина Джоли понежилась в постели, показав самый сок.
Как сообщала Politeka, стройная Джоли в тоненьком боди не смогла скрыть подтянутые формы: "Нужен только трон".
Также Politeka писала, что распутная Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрывать пикантные места: «Глаз не оторвать».