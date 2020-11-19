Анджелина Джоли удивила пугающим образом для своего нового фильма

45-летняя голливудская звезда в очередной раз шокировала поклонников неожиданным перевоплощением. На этот раз она сыграла в фильме «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес», исполнив роль злой королевы. Кадры из картины появились на одной из фанатских страниц в Инстаграм.

На фото можно увидеть, что Джоли в фильме совсем не похожа на себя в жизни. Так, на ее голове красуется безумная прическа со «взбитыми» вверх волосами, лицо актрисы выбелено, а на губах красуется небрежно накрашенная красная помада. Еще одной «изюминкой образа» стало полное отсутствие бровей на лице певицы.

Также нельзя не отметить и наряд Джоли. Так, для фильма ей пришлось облачиться в пышное белое платье с кружевным воротом, которое «украшено» кровавым сердцем на животе.

Добавим, что на снимках Джоли выглядит изрядно постаревшей. Впрочем, такой эффект может давать грим, который явно щедро нанесли на лицо актрисы.

Ранее мы писали, что на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм появилось фото, на котором Джоли предстала полностью обнаженной. Роскошная женщина скинула все лишнее и разлеглась на кровати. Она прикрыла «пятую точку» простынями, а остальное выставила напоказ.

Джоли лежала на животе, в результате чего ее спина оказалась на виду. На фото можно рассмотреть многочисленные татуировки актрисы. Видно, что фотография была сделана давно, так как сейчас у актрисы татуировок намного больше.

Напомним, полностью раздетая Анджелина Джоли понежилась в постели, показав самый сок.

Как сообщала Politeka, стройная Джоли в тоненьком боди не смогла скрыть подтянутые формы: "Нужен только трон".

Также Politeka писала, что распутная Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрывать пикантные места: «Глаз не оторвать».